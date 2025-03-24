Колишня Ілона Маска заявила про свій невиліковний діагноз

Колишня дружина американського винахідника та мільярдера Ілона Маска – співачка Grimes – розкрила свій невиліковний діагноз.

Після обстеження артистка у соцмережі Х повідомила, що віднедавна у неї помітили ознаки аутизму. Крім того, виявили розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Колишня Маска також припускає, що може мати дислексію, коли пацієнтові через порушення координації рук і очей важко читати та писати. Grimes говорить, що хотіла б виявити діагнози раніше, щоб мати змогу правильно трактувати свою поведінку з дитинства.

Cпівачка Grimes розкрила свої діагнози

"Цього року мені діагностували РДУГ/аутизм. Я усвідомила, що у мене, ймовірно, дислексія, внаслідок чого я взагалі не можу писати без перевірки орфографії. Гадаю, що якби ми дізналися про це у моєму дитинстві, я б так не перенавантажувала себе роботою, приймала ліки, і вся та низка дивних залежностей і мотивацій, які у мене були, розглядалися б як патологічні. У результаті я могла б списати на них певні речі, які були дуже складними для мене, але я рада, що пройшла через них", - написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Grimes та Ілон Маск зчинили публічний скандал. Артистка закликала мільярдера звернути увагу на хворобу їхньої спільної дитини.

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