Колишня Кличка Панеттьєрі прокоментувала "нетверезе" інтерв'ю і відповіла на закиди, що в неї стався зрив

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – вперше прокоментувала своє скандальне інтерв'ю, де користувачам здалося, що вона була "нетверезою".

Зірка Голлівуду в Instagram зазначила, що бесіда з журналістами відбувалася, коли вона перебувала в не найкращому емоційному та фізичному стані. Річ у тім, що до знімань інтерв'ю Панеттьєрі майже не спала, адже доглядала за своїм собакою, який переніс хірургічне втручання. Окрім того, знімання тривали вісім годин, а далі ще годину вони розмовляли на камеру. Хоч акторка й була виснажена, однак інтерв'ю почалося добре. Однак вже наприкінці розмови представник Панеттьєрі зупинив знімання, адже вона недобре почувалася.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/people

"Я не спала два дні до знімань через одну з моїх собак, яка одужувала після невідкладної хірургічної процедури. Це були 8-годинні знімання, а потім інтерв'ю на камеру, яке мало тривати годину. Інтерв'ю почалося добре, і для відома, його початок не увійшов у версію People Magazine. Я була виснажена. Мій представник припинив інтерв'ю раніше, коли стало очевидно, що я зникаю, особливо, коли тема стала тяжкою", - прокоментувала акторка.

Гайден Панеттьєрі просила журналістку переписати інтерв'ю, однак її запевнили, що в цьому немає потреби, мовляв, розмова була душевною, а всі проблемні моменти на відео просто відредагують. Фінальну версію відео акторка вже побачила, коли воно вийшло в прямому ефірі.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/people

"Ми запитали інтерв'юерку, чи можемо ми попрацювати ще один день або зробимо наступне інтерв'ю в Zoom. Вона запевнила нас, що це не потрібно, і що відчула, що це було емоційне та душевне інтерв'ю. Нам також сказали, що його відредагують і що це буде прекрасна робота. Журнал не отримує схвалення на зображення або відеоінтерв'ю перед їх запуском. Ми бачимо інтерв'ю, коли воно виходить у прямому ефірі", - пояснила зірка.

Знаменитість також звернулася до хейтерів, які розкритикували її за інтерв'ю. Акторка нагадала, що відносно нещодавно пережила події, які її травмували. Чи вживає вона якісь ліки, чи ні – це стосується лише артистки та лікарів. Панеттьєрі подякувала всім за підтримку, а хейтерам порадила стежити за сказаним, адже це все впливає на психічне здоров'я.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

"Горе впливає на всіх по-різному. Незалежно від того, чи я на ліках, чи ні, це не стосується нікого і це між мною і моїм лікарем. Я даю інтерв'ю для просування свого нового фільму, бо пишаюся цим. Реальна проблема тут - токсичність соціальних мереж та цикл новин, який керується кліком приманкою", - відрізала акторка.

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі нещодавно дала інтерв'ю People Magazine, яке викликало шквал обговорення через поведінку акторки. Річ у тім, що артистка мала невиразне мовлення, її очі були скляними, а погляд постійно бігав. Фани припустили, що знаменитість, яка раніше мала проблеми зі зловживанням наркотиків та алкоголю, зірвалася.

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