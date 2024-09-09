Колишня коханка екса Лорак відреагувала на чутки про його возз'єднання з другою дружиною

Колишня обраниця турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу модель Анастасія відреагувала на його нещодавню раптову появу у компанії другої після Лорак колишньої дружини Лілії Реус.

Щоправда, зробила це блогерка у завуальований спосіб. Так, юзери поставили Анастасії запитання про те, "чи бачила вона, що він знову з нею", натякаючи на новину про возз'єднання її екса Мурата з Реус. На це колишня коханка Налкакіоглу відреагувала з непорозумінням про кого саме мова. Проте сказала, що не має часу слідкувати за життям інших. І водночас побажала всім всього найкращого. Окрім того, порадила решті допитливих наповнити життя справами, які б відволікали від пильного стеження за чужим життя.

"Хто він? З ким з нею? Мене взагалі не турбує чуже життя. Я займаюся виключно власним життям, а всі решта можуть бути з ким душа забажає. Всім бажаю лише всього найкращого. І кожному раджу зайнятися власним життям, щоб не було ані часу, ані бажання слідкувати за чужим", - підкреслила модель.

Колишня коханка Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, Мурат Налкакіоглу після розлучення з Лілією Реус наприкінці минулого року закрутив роман з моделлю Анастасією. Втім, попри стрімкий розвиток їхніх стосунків у липні цього року вони оголосили про розрив. До того ж Анастасія заявила, що чекала на дитину від турецького бізнесмена, але зрештою зробила аборт.

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