Колишня Логая прийшла на репетицію танцю актора з його дружиною та звернулася до глядачів

Колишня Логая прийшла на репетицію танцю актора з його дружиною та звернулася до глядачів

Актор станцював на паркеті з дружиною та дітьми.

Щойно на 1+1 розпочався десятий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Тема нового епізоду - "Сімейний вечір". Цього тижня зірки підготували два танці: один з них вони виконують із найдорожчими людьми у їхньому житті, а другий –з класичної бальної програми.

Так, першим на паркет вийшов зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай. Актор станцював контемп із дружиною Євгенією та маленькими синами Германом і Левом. Логай зізнався, що дружина та сини – найсильніші мотиватори та найбільша цінність у його житті.

Знаменитість також поділився, що його батьки розлучилися, коли майбутній зірці було близько трьох років.

"Я відчував нерозуміння, чому мама не спілкується з татом, чому він не спілкується з ними, чому я посередині між ними, чому мені боляче", – поділився артист.

Артур додав, що він не знає, чи хотів би, щоб батьки зараз спілкувалися, але мріє, аби його сини могли проводити час разом з дідусем та бабусею.

До слова, старший син актора Герман – від попередніх стосунків Артура. Зірка хоче, аби хлопчик не відчував того, що довелося пережити його батьку. Цікаво, що колишня кохана Логая прийшла на репетицію екса. Оксана підтримала його, закликала голосувати глядачів та зазначила, що кохання завжди перемагає.

Колишня кохана Артура Логая / скриншот з відео

Зі свого боку, дружина Артура розповіла, які має стосунки з сином чоловіка, якого йому народила Оксана.

"Попри те, що Герман не наш спільний син, я його прийняла одразу. Ми всі одна сім'я. Артур – той тато, про якого, я думаю, мріє кожна дитина. Я б хотіла собі такого тата", – поділилася Женя.

Сім'я втілила на паркеті новорічну історію під живе виконання Pianoboy "Кохання". Свій номер Логай присвятив усім батькам, які між собою не спілкуються. Актор хоче, щоб вони пам'ятали, що у них завжди шанс зробити так, щоб діти були щасливі.

Номер зворушив глядачів, які голосно аплодували та кричали "браво", а судді вперше поставили найвищі бали – 30.

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