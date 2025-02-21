Колишня Маска звинуватила його в ігноруванні діагнозу їхньої дитини: "Страждатиме від розладів"

Колишня дружина американського винахідника та мільярдера Ілона Маска – співачка Grimes – приголомшила заявою про їхню дитину.

В соцмережі Х виконавиця публічно звернулася до Маска з проханням звернути увагу на дзвінки та повідомлення від неї. За словами Grimes, вона не може достукатися до колишнього з важливим повідомленням про їхню дитину. Вона не стала вдаватися у подробиці, але зазначила, що в одного з їхніх трьох дітей виникла "медична криза", яка "вимагає негайного реагування" його як батька.

Grimes додала, що вдається до публічного висвітлення ситуації не через свою волю, а через вперте ігнорування Ілоном проблеми. Згодом її дописи з благаннями допомогти були видалені.

"Будь ласка, відреагуй на повідомлення, які стосуються медичної кризи нашої дитини. Мені прикро виносити це на публіку, але я не можу більше ігнорувати цю ситуацію. Вона вимагає негайного реагування. Якщо ти не хочеш зі мною мати справу, то, будь ласка, признач того, хто б міг допомогти в подальшому вирішувати це. Це терміново, Ілоне", – написала артистка.

Grimes звернулася до Ілона Маска через хворобу дитини / Фото: twitter.com/Grimezsz

До слова, ексобраниця одіозного бізнесмена пояснила, що ситуація зі здоров'ям їхнього нащадка може значно погіршитися і хвороба відобразиться на всьому подальшому житті малюка:

"Я не розголошую жодних подробиць, але він не відповідає на повідомлення і дзвінки, уникаючи зустрічей. Якщо так триватиме, наша дитина страждатиме від довічних розладів. Тож мені потрібно, щоб він відповів, чорт забирай. І якщо мені доведеться застосувати громадський тиск, то ось це він", – додала Grimes.

Grimes звернулася до Ілона Маска через хворобу дитини / Фото: twitter.com/Grimezsz

Зазначимо, стосунки Ілона Маска та Grimes протривали від 2018-го до 2021 року. Після цього вони тривалий час судилися за опіку над трьома спільними дітьми – двома синами та донькою.

Нагадаємо, нещодавно коханка Ілона Маска зізналася, що народила йому 13-ту дитину.

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