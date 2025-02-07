Колишня обраниця "Холостяка" Терена відповіла, чи можливе їхнє возз'єднання: "Є межа"

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь, яка нещодавно оголосила про розставання з Олександром "Тереном" Будько, висловилася про їхнє майбутнє.

Інна у фотоблогу прокоментувала припущення підписниці про її возз'єднання з героєм "Холостяка". Волонтерка запевнила, що такий розвиток подій дуже малоймовірний. Вона не стала вдаватися в подробиці, але натякнула, що Олександр дійшов тієї "межі", яка остаточно дала розуміння, що вони більше не будуть парою.

"Є межа, перетнувши яку, вже нічого не повернеш, тому не думаю", - зазначила Інна.

Інна Бєлєнь про возз'єднання з Олександром Тереном

Зазначимо, Олександр Терен і Інна Бєлєнь повідомили про розставання на початку лютого. Перед цим фани припускали, що пара проживає кризу в романі, який закрутили на проєкті "Холостяк". Приводом для занепокоєння юзерів стали часті публічні скандали зірок. Здебільшого непорозуміння стосувалися позиції під час війни та загалом розходження планів на майбутнє.

Нагадаємо, нещодавно ветеран війни Олександр Терен заявив, що йому насправді завадило знайти глибокі почуття на проєкті.

Знову холостяк! Олександр Терен розійшовся з переможницею шоу! – ЖВЛ представляє

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