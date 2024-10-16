Колишня Остапчука показала, як відсвяткувала 38-річчя і який подарунок отримала від відомого артиста

Днями колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк – відсвяткувала день народження.

Блогерка своє 38-річчя зустріла в особливій атмосфері. Зокрема, Христина Горняк організувала благодійний вечір. Колишня обраниця шоумена продавала квитки на свій день народження. Таким чином Христина збирала кошти на допомогу захисникам та захисницям. Усього Горняк вдалося зібрати 258 тисяч гривень. Як зазначила блогерка, вона неабияк вдячна гостям. Окрім того, вона зазначила, що цей день народження був найкращим.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Однозначно, це один з моїх найкращих днів народження! Розрив, підпал, енергія, заряд на цілий рік вперед! Дякую вам усім, хто був поряд, дякую усім гостям! Мета виконана - 258.000 гривень зібрано для наших найкращих захисників і захисниць! Велика подяка усім учасникам заходу", - поділилася блогерка.

Окрім того, на день народження до Христини Горняк засвітав відомий артист, який зробив їй приємний сюрприз. З 38-річчям блогерку привітав співак Міша Крупін, який заспівав свої відомі пісні.

Христина Горняк та Міша Крупін / Фото: instagram.com/kristygor

"Мішо, ціную і дякую за ці хвилини подарованого щастя! Ми всі обожнюємо твої пісні", - зазначила Христина.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка святкувала день народження. Інна вже також показувала, як в Італії зустріла своє 37-річчя.

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