Колишня Остапчука різко звернулася до ексчоловіка: "Не хочу, щоб брехали і крали"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, після новин, що її ексчоловік облаштовує їхній спільний будинок, зробила гучну заяву.

Ексобраниця шоумена неодноразово говорила, що вони ще не вирішили, що після розлучення робити з їхньою недобудованою оселею, що під Києвом. Тим часом Володимир почав його облаштовувати з новою дружиною та збирається там жити. Христину це обурює, адже її доля в будинку теж є. Тож нотаріусиня шукає адвоката, аби проконсультуватися.

"Сімейні адвокати, я загубила ваші контакти, напишіть мені, є запитаннячко. Дуже хочу жити у своєму будинку в "Золоче прованс", а кажуть, там ремонт починають. Боюсь, мою кімнату оформлять не так, як я люблю", - зазначила Горняк.

Христина Горняк хоче поділити з Володимиром Остапчуком спільний будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Христина додала, що хотіла б домовитися з колишнім чоловіком, однак він не йде на контакт. Сама ж нотаріусиня не збирається на це закривати оці, а хоче домогтися справедливості та отримати свою долю будинку.

"Кажу як є, бо я знаю, що мене прочитають всі, особливо мій колишній… Бачить Бог, я хотіла тихо, по-мировому, навіть готова була відійти від рівності часток. Хоча усі крутили мені у скроні, що ні, так не має бути…Але я не хочу, щоб мене дурили, брехали і крали. Я готова розмовляти і домовлятися. Але в односторонньому порядку не виходить, тому курс на "Золоче прованс", - наголосила нотаріусиня.

Христина Горняк хоче поділити з Володимиром Остапчуком спільний будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Наразі колишня дружина Володимира пропонує мирно все узгодити, без суду. Однак і все віддавати Остапчуку вона не збирається.

"Я пропоную мирове рішення, бо суд – це бруд і негатив. Я розумію, що поки я хочу чесно, як і домовлялись, хтось хоче все собі. Та я слово стримую зазвичай. Якщо в мене будуть красти моє, я мовчати не буду. Я мовчала на іншу тему…", - додала Христина.

Христина Горняк хоче поділити з Володимиром Остапчуком спільний будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Тим часом Володимир Остапчук з новою дружиною активно робить ремонт у середині будинку. Шоумен виклав відео, де згадує, куди яка плитка має кластися, а Катерина Полтавська йому підказувала. Христина і на цю сторіз відреагувала. Горняк із сарказмом написала, що варто запитати у неї. Вона все пам'ятає, адже сама ж і обирала плитку.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Знаю, хтось не пам'ятає, де яка плитка має бути, а хтось, як я, знає кожен куточок цього дому, бо я вклала душу туди. Я була на зв'язку з дизайнерами і цю плитку обирала теж я. Тому звертайтеся, я підкажу, де що має бути у нашому спільному будиночку, я пам'ятаю все", - наголосила Горняк.

Христина Горняк хоче поділити з Володимиром Остапчуком спільний будинок / Фото: instagram.com/kristygor

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