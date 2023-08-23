Колишня Остапчука в леопардовому купальнику блиснула стрункою фігурою та розсекретила нові стосунки

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка й нотаріусиня Христина Горняк, посвітила стрункою фігурою в леопардовому купальнику з пікантними розрізами.

Так, блогерка поїхала на відпочинок на грецький острів Міконос. Звідти Христина ділиться різноманітним контентом, зокрема й пікантним. Цього разу Горняк показалася в суцільному леопардовому купальнику на тлі скель. Вбрання ідеально підкреслило струнку й підтягнуту фігуру блогерки.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я сама собі сценарист і режисер життя", - зазначила Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Також Горняк поспілкувалася з підписниками в Instagram-stories. Блогерці поставили чимало цікавих запитань. Зокрема, у Христини поцікавилися, чи досі вона самотня після розлучення з Володимиром Остапчуком, чи має нові стосунки. Блогерка не стала приховувати та чесно відповіла, що у неї є коханий чоловік.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, навесні Христина Горняк ділилася, що закохалася. Зокрема, блогерка розповідала, що отримує колосальну підтримку від бойфренда, за що йому неабияк вдячна. Однак Христина не квапиться робити якихось прогнозів щодо подальшого розвитку їхнього роману.

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