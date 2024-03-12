Колишня Остапчука відповіла, чому він відмовляється виплатити їй частину їхнього майна

Христина повідомила, що готова сісти за стіл переговорів й не судитися з ексчоловіком.

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, розповіла, чому їхній поділ майна все ще триває.

Блогерка у своєму фотоблогу поспілкувалася з підписниками та відверто поговорила на найцікавіші теми. Зокрема, зачепила питання їхнього спільного будинку з ексчоловіком Володимиром, який після розлучення їм не вдалося мирно поділити. Христина запевняє, що точної відповіді на це запитання не має, однак додає, що колишній завжди обіцяв різне. Тож, вона все ще сподівається сісти й домовитися, а не звертатися до суду.

Христина Горняк відповіла на запитання про майно з колишнім / Фото: instagram.com/kristygor

"Як завжди багато запитань стосовно нашого спільного майна. Я не знаю "чому", можливо, вирішив собі так… Ці рішення постійно були різними: то "весь будинок перепишу на тебе", то "нічого не перепишу". Ну час ще є, я чекаю, раптом захоче все ж таки за столом переговорів вирішити це, а не в суді", - наголосила Горняк.

До речі, нещодавно стало відомо, що Володимир Остапчук з новою дружиною Катериною Полтавською продовжує робити ремонт у цьому будинку. Христина, яка частково купувала його, вже прокоментувала цю ситуацію й виявила намір звертатися до суду.

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