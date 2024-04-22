Колишня Остапчука відверто розповіла про нового чоловіка в її житті: "Дуже милий моєму серцю"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня та блогерка Христина Горняк – після їхнього розлучення практично не ділиться подробицями особистого життя.

Однак підписники просто засипають її запитаннями, чи зустріла вона своє кохання та чи перебуває у стосунках. Христина Горняк цього разу зробила виняток та привідкрила завісу особистого життя.

Блогерка зізналась, що наразі не перебуває у романтичних стосунках. Утім, є чоловік, який подобається Христині. Щоправда, вона поки не наважилася розповісти йому про свої почуття.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я не в стосунках. Та якщо відверто зізнатись, є той, хто дуже милий моєму серцю, але він про це ще не знає", - поділилася Христина.

Зазначимо, Христина Горняк від 2020 року до 2022-го перебувала у шлюбі з шоуменом Володимиром Остапчуком. Розлучення пари стало справжнім шоком для їхніх прихильників. Колишні також не стали називати, що стало причиною такого рішення.

Нещодавно ж Христина дала інтерв'ю, де натякнула, чому ж вони розлучилися. Блогерка розповіла, що сталася певна ситуація, з якою вона не ладна була миритися. Подробиці Горняк розкривати не стала, але дала зрозуміти, що погано вчинив саме Остапчук.

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