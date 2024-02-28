Колишня Остапчука висміяла ремонт, який він робить у їхньому будинку з новою дружиною

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, чи вирішила вона з ним питання стосовно будинку, який вони придбали вдвох у шлюбі.

Як відомо, зараз Остапчук з новою дружиною Катериною Полтавською продовжує робити ремонт у тому будинку і планує туди заїхати. Втім Горняк налаштована рішуче з Остапчуком поділити житло. Також ексдружина ведучого прокоментувала, що на цей будинок записали ФОП, який відкрила Полтавська:

"Скажу вам, це не найбільший треш, який відбувався з моїми особистими речами і т.д… На голову не налазить, як деяким дівчатам таке ок. Просто ми ж домовлялись, я не виношу сварки. Але за будинок образливо. Та нехай не думають, що їм там буде добре вдвох. Будемо або втрьох, або ще мої друзі ромале з Закарпаття будуть. Просто в мене ще купа часу позовної давності", - прокоментувала Горняк.

Ексдружина Остапчука про їхній спільний будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Водночас вона висміяла, ремонт який Остапчук з Полтавською зараз роблять у цьому будинку. За словами Горняк, вона чекає, поки вони завершать там ремонтні роботи, щоб будинок потім "під час поділу дорожче оцінили".

Ексдружина Остапчука про їхній спільний будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Зазначимо, що коли Володимир Остапчук та Христина Горняк були у шлюбі, вони придбали спільний будинок під Києвом. Та після розлучення, за словами Христини, їм з Володимиром не вдалося дійти спільної згоди щодо нерухомості. Ба більше, Остапчук продовжив займатися благоустроєм будинку вже з новою дружиною.

Нагадаємо, раніше Христина Горняк відповіла на закиди, що їй нібито повинно бути соромно претендувати на їхній з ексчоловіком спільний будинок.

Читайте також: