Колишня Остапчука заінтригувала змінами в особистому житті: "Просто в саме серце"

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк – заінтригувала неочікуваним зізнанням.

Так, бізнесвумен пригадала жартівливий діалог з ведучою-"тарологинею" під час дня народження друга, який нещодавно відвідала. Як виявилося, навіть такий випадок наштовхнув Христину на роздуми про життя. Зокрема, блогерка каже, що відчуває наближення глобальних змін.

"В моєму житті зараз щось змінюється, відчуття, ніби тектонічні плити мого особистого всесвіту зрушили з місця! Це все перемішалось в мені з відчуттями радості та смутку. Нещодавно, я була на дні народженні друга Мішеля, де ведучою була головна не гадалка країни і звичайно, я мала до неї запитання… Та та карта, що випала, дала мені не те, що чітку відповідь, а просто в саме серце. Просто мої думки ще більше підсилилися. Те, що я хотіла раніше, ніби не змінилось, та стільки усього зайвого наразі відвалюється", - зізналася Горняк у фотоблогу.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Як говорить блогерка, вона поцікавилася у карт Таро про свого майбутнього чоловіка та як швидко він з'явиться. І у результаті отримала усвідомлення, що все рідше вірить у ідеальні стосунки й має присвячувати час власному щастю в простих речах.

"Ніби я завжди мріяла про "того самого" та якось я чітко не розуміла який він, чи не до кінця, або боялась зізнатись в собі… А зараз, скільки усього зайвого викликає багато запитань: "А чи головне це в житті, а чи варто заради цього відмовляти собі в щасті в простих речах". Так, головне не вдаватися в крайнощі, але все ж таки. Пил "гарних картинок" давно втратив сенс в моєму житті, бо там стільки нещирості, що аж перехоплює дух до блювоти, та ніби тільки зараз вивільняється простір в серці. Не знаю, як це описати, але щось відбувається важливе в моєму житті! Змінююсь я сильно, це точно!", - пояснила ексдружина Остапчука.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк оригінально відсвяткувала 38-річчя й приголомшила подарунком від відомого артиста.

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