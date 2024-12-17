Колишня Остапчука заявила про суд із ним і шокувала повідомленнями з образами від його теперішньої

Український ведучий Володимир Остапчук і його ексдружина, нотаріусиня Христина Горняк досі ділять спільне майно.

Так, процес минає не без гучних скандалів і заяв. У своєму фотоблогу Христина заявила, що очікує колишнього чоловіка в суді. Це трапилося після того, як нотаріусиня пропонувала ексобранцю розійтися на мирній ноті й вигідно для обох поділити їхній будинок. За її словами, терпець вже увірвався. Бо шоумен навідріз відмовляється вести перемовини.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Тож Христина прийняла кардинальне рішення й каже, що незабаром на них очікує судове засідання. У результаті вона сподівається на справедливість під час поділу їхнього будинку, який вони спільно нажили за час шлюбу.

"Так ось, я кажу: "Стоп!" Я довго чекала, так далі не буде. Я довго чекала на те, що ми зможемо за столом все вирішити. Як ніяк три роки життя. І як ніяк кожен уже щасливий окремо, немає місця для образ і чогось спільного (навіть у вигляді майна). Але бачу, що мої жести нікому не треба, хочеться опоненту суду і огляд справи на усю країну. Ну як бажає. Що робити. Я дала багато часу!", - заінтригувала Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Ба більше, блогерка поскаржилася на низку образ, які надходили з боку теперішньої дружини Остапчука Катерини. Вона не стала розкривати подробиць, але зазначила, що з часом все приховане проявиться. Крім того, здивувалася поведінці шоумена, який всіляко уникає контакту.

"Я навіть багато витерпіла. Вже мовчу, що я витерпіла повідомлення від теперішньої дружини мені з образами і т.д. Я це все вже не беру до уваги! Може, колись вас повеселю. Залишимо на десерт. Я дала достатньо часу, щоб сісти за стіл переговорів! Але це ж треба бути таким не сміливим, щоб навіть не сісти і не поговорити і не почути, що я хочу запропонувати! Можна було послати адвоката. Але ні, чекав, мабуть, що позовна давність мине і зареєструє право власності за собою. А ні. На буде так", - додала ексдружина Остапчука.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк висміяла свої попередні стосунки й зробила кумедну заяву.

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