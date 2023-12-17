Колишня Остапчука здивувала найдорожчим подарунком від залицяльника, який продала: на що пішли гроші

Ексдружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка й нотаріусиня Христина Горняк, відповіла, яким був її найкоштовніший подарунок від залицяльників.

Зірка не стала вдаватися у подробиці, хто був залицяльником. Втім, зізналася, що незнайомець подарував їй дуже коштовний годинник. За словами Горняк, коли вона вперше одягнула його, люди звертали увагу лише на цю річ. Через це ексдружина Остапчука продала її і натомість придбала собі нерухомість.

"Найдорожчим був годинник. Його вже немає. Я його одягнула лише раз. І на мене так звертали увагу й казали: "Ой у вас такий годинник!". Що я вирішила його продати. І замість годинника я маю нерухомість", - відверто зізналася блогерка в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Жартома Христина додала, що її майбутніх чоловіків це може насторожити. Мовляв, її нічим більше не здивувати. Тут блогерка одразу взялася спростовувати такі переконання й сміючись сказала "не думати так".

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк чесно відповіла, скільки коштів витрачає щомісяця на життя. Зокрема, вона назвала суму, яку дає на оренду житла у Відні, де тимчасово проживає у зв'язку з повномасштабним вторгненням.

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