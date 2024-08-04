Колишня Остапчука зізналася, чому остаточно повернулася до України з-за кордону

Ексдружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк повернулася до України.

Як відомо, раніше нотаріусиня переїхала до Австрії та постійно жила на дві країни. Втім, нещодавно Христина прийняла відповідальне рішення повернутися на Батьківщину. Вже у Києві Горняк провела благодійний захід, на якому пояснила свої причини такого переїзду. Зокрема, блогерка зізналася, що однією з причин стало бажання будувати стосунки саме з українцем.

"Це один з моментів, чому я вирішила більше не жити на дві країни, а повернутися. Тому що я дуже хочу, щоб моє кохання на все життя було саме з України", - розповіла Христина в програмі "Люкс ФМ".

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Водночас блогерка не виключає, що одного разу може опинитися головною героїнею нового сезону "Холостячки". Втім, Христина додає, що саме зараз не налаштована йти на такі шоу, на це їй треба час. І зазначає, що зараз ходить на побачення.

"Мені пишуть про це (участь у проєкті "Холостячка" - прим. ред.) щодня мої підписники. Знаєте, можливо б і пішла, але зараз не на часі. Гадаю, що зараз наші класні хлопці-герої на фронті, а після подивимося. "Холостяк" ще так, але "Холостячка" ще, думаю, згодом. На побачення ходжу", - інтригує Горняк.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-9" Даша квіткова також відповіла, чи готова піти вдруге на проєкт за пошуком коханого після розлучення з шоуменом Нікітою Добриніним.

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