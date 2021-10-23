Колишня Павліка показала маленького покійного сина та зворушила віршем, написаним Павлом

Лора Созаєва поділилася щемливим дописом.

Колишня дружина співака Віктора Павліка – Лора Созаєва – поділилася ще одними спогадами про покійного сина.

У фотоблогу танцівниця показала фото маленького Павла, якого не стало у серпні минулого року. На знімку хлопчик у білій сорочці та жилетці вдумливо дивиться у вікно.

Павло Павлик / instagram.com/lora.sozaeva

Раніше жінка розповідала, що хлопчик мав хист до писання. Зокрема, Павлик творив вірші. Один з них, про кохання, Лариса опублікувала в Instagram.

Існує на світі одне почуття,

Що змінює людям усе їх життя.

Властиве воно усім на планеті,

Як знайдеш, залиш назавжди його в серці.

Словами описати його неможливо,

Воно неповторне, воно немов диво,

З'являється стрімко, як злива осіння,

Зобразь на листі - вийде гарна картина.

Почуття теє має навіть дитина,

Хлопець, дівчина, й похила людина,

Воно дві душі може міцно зв'язати,

Створити сім'ю, двох людей об'єднати.

Без почуття цього люди не люди,

Життя розпадеться, мов похилі споруди,

Той, хто без нього бажає прожити,

Ніколи не знайде покою в цім світі.

Спитайте як зветься оте почуття,

Від впливу якого нема вороття.

Назва його викликає бажання,

Це слово любов, це слово кохання.

Лора додала, що любить єдиного сина та пишається ним.

Вірш Павла розчулив підписників Созаєвої: "В кожному слові стільки життєвого смаку!", "Дуже сильно", "Всі слова дуже влучні...", "До мурашок".

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