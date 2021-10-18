Колишня Павліка заявила, що він з новою дружиною "звів сина в могилу"

Лариса також показала SMS Каті Реп'яхової щодо продажу її квартири.

Скандал між колишньою та теперішньою дружиною співака Віктора Павліка набирає все більших обертів.

Так, після відвертої розповіді Катерини Реп'яхової щодо квартири та матеріального забезпечення Лариси Созаєвої, жінка дала відповідь. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що ця квартира – місце, яке дає їй відчуття присутності покійного сина. Також Лариса заявила, що в могилу Павла звели Катя і Віктор.

"У мене був чоловік. Він пішов. У мене був син. Він помер. У мене залишилася лише квартира в кредиті, яку колишній чоловік обіцяв виплатити і залишити мені. Це не просто квадратні метри. Це те єдине, крім могили, що дає мені відчуття присутності сина, який начебто вийшов і скоро прийде. Більше у мене нічого і нікого немає. Немає жодної війни, з'ясування стосунків - я розумію, що я їм дуже заважаю. Я розумію, що немає у мене іншого виходу, як погодитися на їхні умови. Але ображати мене, єхидствувати, після того, як звели сина в могилу - це вже понад хамства", – написала Созаєва.

facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Це повідомлення неабияк зачепило кохану зірки. У фотоблогу Катя прокоментувала ці слова. Вона заявила, що саме співак займався лікуванням сина.

"Це гучна заява, враховуючи, що Віктор Франкович повністю займався лікуванням Паші. Він не посоромився, на всю Україну попросив грошей, хоча інші сім'ї продають квартири. Цього не сталося, це все обійшло Ларису і при цьому ми звели Пашу в могилу. І ще вона не дозволить, щоб її ображали. Мені просто дуже цікаво, де і в який момент я образила Ларису?! По-моєму, буратіно - це я, а вона - розкішна і красива жінка", – сказала Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Крім того, Созаєва показала SMS від нової дружини екса, де йдеться про продаж квартири, де зараз живе Лариса.

"Зобов'язана вас попередити, що Вітя за законом без моєї згоди на вас квартиру не перепише, якщо виплатить. А якщо і виплатить, то з наших сімейних грошей і нашої сім'ї, де є неповнолітня дитина. Якщо ви не погоджуєтеся на 100,000$, що вважаю хорошою пропозицією (оскільки ми ще свої 30,000 $ додамо), тоді ви будете мати справу зі мною в суді, на жаль. Я буду відстоювати інтереси своєї сім'ї і своєї дитини. Попереду карантин і далі не відомо, що буде. Ви пропонуєте нам з мого блогу вас утримувати? Я хочу вам нагадати, що вам ніхто не зобов'язаний. Любити вас все життя, утримувати вас все життя. Так як і мене і будь-яку людину. Кожен відповідає сам за себе",– йдеться у повідомленні.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ У меня был муж. Он ушёл. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, которую... Опубліковано Лорою Созаевою Понеділок, 18 жовтня 2021 р.

Ларису обурює те, що Віктор не говорить з нею особисто тет-а-тет. Також колишній співака не подобається, що Катя "постійно вказує, що їй робити і як жити", оскільки, вона мала домовленості з Павліком, а не з нею.

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