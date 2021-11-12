Колишня Позитива вперше розповіла про початок їхніх стосунків, освідчення та розкішне весілля

Експодружжя побралося у серпні 2013 року.

Колишня дружина співака та композитора Позитива – Анна Андрійчук – пригадала початок стосунків з ексом.

Так, пара почала зустрічатися, коли майбутній дизайнерці було 16 років. Вони познайомилися на вечірці спільних друзів. На той момент Аня мала стосунки з іншим. Дівчина зізналася, що тоді навіть не звернула уваги на Олексія Завгороднього, оскільки там було багато людей. А от він запам’ятав лише Анну. Про це йдеться у програмі "Зірковий шлях".

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

"Потім ми зібралися великою компанією, був Льоша, і якась дівчина запитала у нього, хто я така, а він сказав: "Моя майбутня дружина". Це був такий перехідний вік, юнацький максималізм, і я кажу: "Я в кохання не вірю, що ти розповідаєш? Яка дружина?". Ну, в результаті, сталося, як сталося", – пригадала дизайнерка і додала, що з часом зрозуміла, що шалено закохалася в Олексія.

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Разом пара почала жити, коли їй було 17 років. Також Андрійчук поділилася, як Позитив їй освідчився. Так, 8 березня закохані пішли до ресторану. Дівчина пригадала, що тоді обранець підозріло хвилювався.

"Ми їли, а він каже: "Ну пішли вже додому", – а я йому: "Ну почекай, у мене свято, давай ще посидимо". Я бачила, що він нервував. Ми прийшли додому, я пішла на кухню робити чай, виходить Льоша у смокінгу і кличе мене до кімнати. Я заходжу, а в нас все у свічках і вмикається красива музика, він став на коліно і освідчився. Красиві слова, я плачу. Для кожної дівчинки це такий трепетний момент", – поділилася вона.

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Коли Аня відповіла згодою, Олексій відчинив вікно і закричав: "Вона сказала "так". Тоді дівчина побачила феєрверк, який влаштував їхній друг.

За два роки після цього закохані одружилися. Пара запросила на свято 150 гостей. Дизайнерка назвала їхнє весілля ідеальним.

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

"Весілля моєї мрії. Мені, як дівчинці, хотілося сукню Віри Вонг. Мені батьки зробили такий сюрприз і замовили її з Америки. Це був найідеальніший момент в моєму житті – красивий ресторан, купа друзів. Пам’ятаю, з нас навіть ведучий не взяв гроші, сказав, що він не бачив ще крутішого весілля", – додала колишня зірки.

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Зауважимо, про розрив стосунків пари стало відомо у квітні цього року. Офіційно подружжя розлучилося на початку вересня.

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