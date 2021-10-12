Колишня репера Tyga у закривавленій кофті та з величезним синцем звинуватила зірку у побитті

Колишня репера Tyga у закривавленій кофті та з величезним синцем звинуватила зірку у побитті

Конфлікт стався у будинку артиста.

Колишня дівчина відомого американського репера Tyga Камарин Свонсон звинуватила екса у домашньому насильстві.

В Instagram-stories модель опублікувала фото та відео, де показала, чим завершилася зустріч із зіркою. Камарин постала у закривавленій світлій кофтинці, із саднами та величезним синцем на обличчі.

Камарин Свонсон / instagram.com/camarynswanson

"Наді мною знущалися фізично, психологічно й емоційно, і я більше цього не приховую", – повідомила дівчина.

Камарин Свонсон / instagram.com/camarynswanson

Як пише видання TMZ з посиланням на джерело близьке до артиста, Свонсон нібито прийшла до будинку репера о третій ночі і дуже голосно кричала. Між нею і Tyga зав'язався конфлікт. За деякий час по модель приїхала її мама і забрала додому. Пізніше дівчина звернулася до поліції.

Камарин Свонсон / instagram.com/camarynswanson

Втім, Камарин спростувала слова про те, що вона кричала і заявила, що не приходила до екса без запрошення. Вона опублікувала скрин листування з Tyga, який спростовує версію інсайдерів про те, що дівчина приїхала до будинку репера проти його волі. З повідомлень стає зрозуміло, що виконавець чекав на Камарин і сам викликав їй таксі.

"Коли я спробувала піти, він відмовлявся випустити мене з дому декілька годин", – повідомила вона.

instagram.com/camarynswanson

За даними видання, копи завели справу про домашнє насильство. У понеділок поліція відвідала будинок Tyga, але репер відмовився давати свідчення. Сам артист поки що не прокоментував звинувачення. Втім, сьогодні він мав розповісти полісменам свою версію того, що сталося.

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