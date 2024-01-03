Колишня-росіянка соліста Quest Pistols Савлєпова назвала причину їхнього розлучення

Ексдружина соліста гурту Quest Pistols Антона Савлєпова, російська акторка Ірина Горбачова вперше публічно заговорила про причину їхнього розлучення.

Так, в інтерв'ю одному з росЗМП (засоби масової пропаганди – прим.ред.) Горбачова зізналася, що на її стосунки з Савлєповим, зокрема, вплинула повномасштабна війна РФ проти України.

Горбачова побідкалася, що коли почалося повномасштабне вторгнення, майже всі її друзі від неї відвернулися, а також розпався її шлюб з Савлєповим. А все через те, що вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ до України, а в її оточенні були ті, хто засуджував.

На запитання ведучої: "Якщо обирати між промовчати, почекати і відкрито висловитися, що ти за свою країну, ти в цілому не будеш засуджувати те, що відбувається, ти обереш друге?" Горбачова відповіла: "Так". Тоді ведуча продовжила: "Я так розумію, що ця позиція привела до розпаду твоєї сім'ї?". І Горбачова сказала: "І це також".

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Окрім того Горбачова, яка родом з Маріуполя, зізналася в любові до Росії. І розповіла, як через це в неї життя пішло шкереберть:

"Коли у мене зараз відбулося і розлучення з моїм другим чоловіком, і з початку СВО. Коли ти обираєш жити у своїй країні, тому що ти її любиш, а не тому що так треба. Чи хтось там щось, страшно піти.. Ніфіга. Я не хочу відмовлятися, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни, я частина своєї держави. Я частина будь-якого процесу, який відбувається в моїй країні. Я обираю бути тут, тут жити. І це звісно, по мені вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися", - пожалілася Горачова.

Ексдружина Антона Савлєпова Ірина Горбачова на Московському кінофестивалі

Також уродженка Маріуполя розповіла, що востаннє там була перед початком повномасштаної війни, 2021 року. Разом з тим Горбачова повідомила, що в неї у Росії живуть бабуся, батько, тітка, двоюрідна сестра і племінники.

Нагадаємо, що про стосунки Антона Савлєпова з Іриною Горбачовою стало відомо у серпні 2020 року. А вже за рік вони одружилися. Артисти відіграли весілля у липні 2021 року у Туреччині. Зазначимо, що Горбачова народилася і до 9 років мешкала у Маріуполі. Згодом переїхала до РФ, де живе у Москві і вважається російською акторкою.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

У квітні 2023 року Горбачова, яка часто приїздила до України і зізнавалася у любові до нашої країни, раптом об'явилася на російському кінофестивалі у Москві. Сайт ТСН.ua звернувся до Антона Савлєпова за коментарем і співак повідомив, що він з Горбачовою розлучився.

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