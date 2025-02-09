Колишня Терена прокоментувала його зізнання про відсутність "шаленого кохання": "Я помилилася"

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь після розставання з Олександром "Тереном" Будько прокоментувала його нещодавнє висловлювання.

Так, головний герой романтичного реаліті нещодавно зізнався, що за час проєкту "не зміг відчути шаленого кохання" й пояснив чому. Згодом на його заяву відреагувала Інна. На її думку, цей вислів був некоректним з уст колишнього. Крім того, додала, що багато йшла на поступки, які й призвели до розставання.

"Я знову помилилася у своєму виборі. Знову обпеклася. Дуже багато йшла на поступки, хоча й казала, що хочу стосунки, де мені щоразу не доведеться прогинатися під правила від чоловіка. Щодо "шаленого кохання", то не можна розкидатися такими словами як "кохання". Можна це було сказати так, що "я не відчув того, що хотів би відчути до тебе, Інно". Але я, наприклад, скажу інакше. На проєкті я закохалася у Сашу. В голові вже вибудувала сценарій: заміжжя, купівля будинку та дитина. Чи отримала я це? Ні. Буває", - зазначила громадська діячка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Олександр Терен та Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Озираючись на свій попередній невдалий досвід роман з Тереном, волонтерка окреслила, яким бачить свого майбутнього обранця. За словами Бєлєнь, він має турбуватися про неї, бути зрілим і не зраджувати собі задля користі для інших.

"Поруч хочу чоловіка, який не буде зі мною конкурувати, захищатиме. Для мене зараз табу, коли людина заради схвалення аудиторії буде принижувати свій вибір. Хочу бачити зрілого та дорослого чоловіка, який нагулявся та хоче сім'ю, бачить нас єдиним цілим", - наголосила Інна.

Нагадаємо, нещодавно співак Ілля Парфенюк після розставання з нареченою Сімбочкою зробив скандальну заяву про шантажування з її боку.

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