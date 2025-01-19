Колишня Тищенка показалася з їхнім 7-річним сином за кордоном і здивувала, як він виріс

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська похизувалася відпочинком з їхнім сином Давидом.

У своєму фотоблогу Алла розповіла, що вона зробила для сина сюрприз і вони вдвох вирушили до Таїланду. Блогерка зазначила, що син дуже чекав цієї поїздки та зараз вони проживають найщасливіші емоції у теплій країні. Щоправда, додала, що віднедавна не хоче аж надто ділитися подробицями свого життя.

"Дуже полюбила приватність життя без соціальних мереж, тому ми проживали тижні без телефонів і це кайф, моя найбільша розкіш. Син не знав, який сюрприз на нього чекав – острови його дитинства. Тільки ми вдвох і мамине "так" на все", - зізналася блогерка.

Алла Барановська з сином / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином / Фото: instagram.com/allabonya

Крім того, ексдружина політика наробила милих фото з їхнім сином на узбережжі. Для фотосету вона обрала одяг у рожевих відтінках. Так, Давид попозував у шортах і сорочці, а його зіркова мама – купальнику та капелюсі. Доповнили лук сонцезахисні окуляри. Алла взяла помітно підрослого хлопця на руки та побавилася з ним для щасливих знімків.

Алла Барановська з сином / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином / Фото: instagram.com/allabonya

"Січнева втеча. Так тішуся бути твоєю мамою", - написала Барановська.

У коментарях юзери були приголомшені, як так швидко підріс Давид і прирівняли його зовнішність до відомого актора: "Дорослий який, гарні", "Вам обом пасує рожевий", "Як Бред Пітт", "Він вже настільки дорослий!", "Схожий на Бреда Пітта в молодості".

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також показувала, як підросла її 10-річна донька від Стоянова. Зірка зустріла своє 43-річчя у компанії найрідніших із гумором.

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