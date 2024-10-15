Колишня Узелкова розповіла про рідкісні побачення з чоловіками і чому їй складно з ними знайомитися

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова - Марина Боржемська – розповіла про рідкісні побачення з чоловіками та чому їй складно з ними знайомитися.

Наразі серце тренерки вільне. Ба більше, у програмі "ЖВЛ" спортсменка зізнається, що ходить на побачення так рідко, що вже й не пам'ятає, коли це було востаннє. Боржемська говорить, що їй насправді складно знайомитися з чоловіками, адже поки що не зустріла людини зі спорідненою душею.

"Коли востаннє ходила на побачення – я й не пам'ятаю, чесно. Наразі досить складно з кимось познайомитися. Не зустрілася та людина, якій я підійду, яка мені підійде і з якою у нас будуть спільні інтереси", - поділилася спортсменка.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Тим не менш, у Марини Боржемської є уявлення, яким має бути її ідеальний чоловік. Вимоги в тренерки не складні, головне, аби були спільні інтереси та повага: "Любить своїх батьків, поважає жінок, навколишній світ. Мені подобаються розумні чоловіки".

Наразі ж Марина Боржемська приділяє себе роботі та дітям. Як зізнається спортсменка, син та донька не ображаються на неї, що вона забагато працює, для них головне, аби мама була щасливою. Попри роботу, тренерка знаходить вільний час, аби приділити його дітям. З 12-річною Олівією Боржемська полюбляє прогулюватися, а з 15-річним Робертом – готувати разом стравами, до чого юнак має хист ще від дитинства.

Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"З Олівією у нас декілька разів на тиждень, коли в неї вільний вечір, ми з нею прогуляємося. Ми з нею ходимо, гуляємо, говоримо. З Робертом ми готуємо вечері разом. Він з малечку, здається від 5 років, готував такі прості страви, а зараз вже готує такі складні, навіть я їх не можу втілити у реальність", - поділилася тренерка.

Марина Боржемська з донькою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

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