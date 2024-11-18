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Колишня відомого українського співака неочікувано вийшла на сцену під час його концерту із заявою

Колишня відомого українського співака неочікувано вийшла на сцену під час його концерту із заявою

Parfeniuk і Сімбочка

Пара лише декілька тижнів тому оголосила про розрив.

Український співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, днями зіграв свій перший сольний концерт у Києві.

Протягом яскравого вечора не обійшлося і без сюрпризів. Так, крім зіркових гостей на сцену неочікувано вийшла його колишня наречена, блогерка Сімбочка, з якою вони зовсім нещодавно оголосили про розрив. Спершу вона станцювала разом з Parfeniuk на сцені, а через деякий час повернулася з відвертою заявою.

Сімбочка взяла мікрофон і, ледь стримуючи емоції та сльози, поставила остаточну крапку у стосунках зі співаком. Блогерка заявила, що більше не виступатиме з колишнім на одній сцені, як це робила раніше. Однак запевнила, що вони дійсно розійшлися на позитивній ноті.

"Хочу привітати Іллю з його сольним концертом і першим виходом альбому. Хочу подякувати вам, що підтримуєте мене та його. На цій ноті я виходжу на сцену востаннє. Я з вами прощаюся. Це все правда, не хайп. Але Ілля дуже велика молодчинка. Все на добрій ноті", - заявила Сімбочка.

@simbochka

Всім дякую. Сьогоднвшній день був дуже важливим для мене. Всі крапки розставлені

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Ба більше, екснаречена виконавця посеред промови з вдячністю звернулася до мами Parfeniuk, яка була присутня у глядацькій залі.

"Дуже вам усім дякую. Тьоть Лєно, здрастуйте, дуже дякую вам за вашого сина. Дякую за весь період, що зробили для мене", - додала до промови блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співак Parfeniuk зізнався, чи збереже зв'язок з Сімбочкою після розставання задля виховання їхньої спільної донечки Софії.

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