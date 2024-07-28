Колишня Віктора Павліка вперше показала нового коханого й розповіла про нього: "Ідеал для жінки"

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – вперше після зізнання про новий роман розповіла про обранця.

51-річна Созаєва поділилася, що тривалий час вона не могла перебувати наодинці після низки життєвих трагедій, зокрема втрати сина та розлучення. Тож, вона зареєструвалася на сайті для знайомств. Там вона зустріла чоловіка на ім'я Костянтин, з яким закрутила роман незадовго до початку повномасштабного вторгнення. За словами Лариси, зараз поруч з коханим вона окрилена щастям.

"Чоловік, з яким я зараз живу, – інженер-будівельник. Ми почали зустрічатися за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Дуже правдива, чесна та патріотична людина. Людина слова, я би сказала. Тобто це, мабуть, абсолютний ідеал для жінки. А ще хороший господар. Буду відвертою: якби була самотня, мені було б дуже важко. Наразі зі мною чоловік, який вселяє надію", - розповіла Лариса в інтерв'ю oboz.ua.

Лариса Созаєва з новим обранцем / Фото: show.obozrevatel.com

Також Лора зазначила, що остаточно розірвала будь-які стосунки з Віктором Павліком і вони не спілкуються.

"Ні, ми не підтримуємо жодних стосунків. Пішов – і пішов", – додала колишня дружина Павліка.

Нагадаємо, нещодавно теперішня дружина співака Віктора Павліка Катерина розповіла, як після скандалів з Ларисою Созаєвою вони з музикантом розподілили спільну квартиру.

Читайте також: