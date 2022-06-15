Колишню Джонні Деппа Ембер Герд повністю вирізали зі стрічки "Аквамен 2" – ЗМІ

Після того, як голлівудський актор Джонні Депп виграв суд у своєї ексдружини Ембер Герд, у її житті настали не найкращі часи.
Так, після того, як суд визнав Джонні Деппа невинним за трьома пунктами звинувачення в наклепі проти Ембер Герд, акторку прибрали з нової частини картини "Аквамен".
Окрім того, що саму Ембер виріжуть з фільму, планується, що фрагменти з нею перезнімуть з іншою акторкою. Як передає видання Just Jared, посилаючись на власні джерела у компанії Warner Bros, Ембер Герд звільнили через нещодавно програний нею суд та зіпсований імідж.
Подейкують, що рішення повністю прибрати Герд з "Аквамена" було прийняте після тестового показу фільму, де з нею залишили 20 хвилин екранного часу. Втім, творці фільму після погроз шанувальників бойкотувати стрічку, все ж таки зупинили співпрацю з Ембер.
Тим часом фанати супергеройської картини розмірковують, хто би міг замінити Герд у стрічці. На їхню думку, з роллю принцеси Мери добре впоралася б або Емілія Кларк, або Блейк Лавлі.
Нагадаємо, що Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджувала, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.
У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.
У квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насилля. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.
Присяжні визнали акторку Ембер Герд винною у наклепі на Джонні Деппа.
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