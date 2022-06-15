Колишню Джонні Деппа Ембер Герд повністю вирізали зі стрічки "Аквамен 2" – ЗМІ

Після того, як голлівудський актор Джонні Депп виграв суд у своєї ексдружини Ембер Герд, у її житті настали не найкращі часи.

Так, після того, як суд визнав Джонні Деппа невинним за трьома пунктами звинувачення в наклепі проти Ембер Герд, акторку прибрали з нової частини картини "Аквамен".

Окрім того, що саму Ембер виріжуть з фільму, планується, що фрагменти з нею перезнімуть з іншою акторкою. Як передає видання Just Jared, посилаючись на власні джерела у компанії Warner Bros, Ембер Герд звільнили через нещодавно програний нею суд та зіпсований імідж.

Подейкують, що рішення повністю прибрати Герд з "Аквамена" було прийняте після тестового показу фільму, де з нею залишили 20 хвилин екранного часу. Втім, творці фільму після погроз шанувальників бойкотувати стрічку, все ж таки зупинили співпрацю з Ембер.

Ембер Герд у стрічці "Аквамен"

Тим часом фанати супергеройської картини розмірковують, хто би міг замінити Герд у стрічці. На їхню думку, з роллю принцеси Мери добре впоралася б або Емілія Кларк, або Блейк Лавлі.

Нагадаємо, що Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджувала, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.

Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Associated Press

У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.

У квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насилля. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.

Присяжні визнали акторку Ембер Герд винною у наклепі на Джонні Деппа.

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