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Колискова Джамали, яку вона написала для своїх синів, стане саундтреком до фільму від Netflix

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
135
Час на прочитання
2 хв
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Колискова Джамали, яку вона написала для своїх синів, стане саундтреком до фільму від Netflix

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Юрій Горбунов поділився кумедною історією, пов'язаною з колисковою виконавиці.

Українська співачка Джамала поділилася з підписниками радісною новиною.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що її колискова "Спи, мій принце, спи" стане саундтреком до фільму від Netflix. До слова, цю композицію артистка написала, коли чекала на народження первістка Еміра. Нині ж ця колискова зазвучить у кіно і її почує весь світ. Щоправда, поки Джамала не може розповісти всіх деталей та розсекретити назву фільму, де зазвучить її композиція.

"Так прикольно, що колискову, яку я написала, коли чекала на Еміра, захотіли у кіно. Тому зараз ця пісня не тільки моїх дітей. Не можу розказати деталей, але кіно має бути на Netflix", - зазначила артистка.

З радісною новиною Джамалу привітав ведучий Юрій Горбунов. Він поділився кумедною історією, пов'язаною з цією колисковою. Як виявилося, під цю пісню вони з дружиною Катериною Осадчою вкладали сина спати. Одного року в іграшки сіла батарейка, тож Горбунову довелося самому співати Івану колискову.

"Наш Іван засинав під цю колискову! Вона звучала з м'якої іграшки! Одного разу сіли батарейки! Довелось самому співати! Дитина не спала до першої ночі", - поділився Горбунов.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показалася зі своєю рідною сестрою. Виконавиця приголомшила схожістю з Евеліною.

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