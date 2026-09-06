"Коли подали на розлучення, він плакав": Маремуха розкрила справжню причину розриву з чоловіком-французом

Вікторія Маремуха з колишнім чоловіком / © instagram.com/vicky_mare

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Українська модель та акторка Вікторія Маремуха розкрила справжню причину розлучення з чоловіком-французом Луї.

Пара прожила в шлюбі майже п’ять років. Однак навесні 2026 року артистка оголосила про їхній розрив. Вікторія Маремуха на проєкті «Ближче до зірок» зізнається, що усвідомила одну важливу річ — вона більше не кохає Луї, тож не хоче триматися за ці стосунки. Розрив дався подружжю нелегко, особливо чоловікові. Однак пара змогла відпустити образи. Окрім того, вони й надалі лишаються близькими одне для одного людьми.

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«Я відпустила образу і після цього я зрозуміла, що я більше не кохаю його. Йому було боляче це прийняти, але він був вдячний мені за правду. Ми коли подали на розлучення, ми вийшла від юристів, він так заплакав. Я кажу: „Чому ти плачеш? Бо ця історія закінчилась?“. Вона не закінчилась, вона просто прийняла іншу форму, я все одно його родина», — пояснила акторка.

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Вікторія Маремуха з колишнім чоловіком / © instagram.com/vicky_mare

Зараз Вікторія Маремуха не квапиться будувати нові стосунки. Артистка говорить, що шлюб її виснажив. Тож, зараз вона вкладає всі свої сили у виховання сина та розвиток акторської професії.

«Мені здається, що і в шлюбі, і у відкритому шлюбі, який потребує ще більше ресурсу, я витратила наскільки себе, що в якийсь момент ти розумієш, що в тебе просто немає сил. Тому я вирішила зосередитися на головних речах у своєму житті — це мій син, акторство і йога», — поділилась артистка.

Нагадаємо, тим часом голлівудська акторка Ніколь Кідман після тяжкого розлучення з чоловіком вирішила довго не сумувати на самоті. Артистка закрутила новий роман із бізнесменом.

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