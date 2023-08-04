Коля Серга різко висловився про Влада Яму, який під час війни поїхав у США: "Він - м*дак"

Співак та військовослужбовець Коля Серга висловився про українських артистів, які неприємно приголомшили його під час війни.

Так, зірка "Орла та решки" розкритикував хореографа Влада Яму, який зараз перебуває у Сполучених Штатах разом з родиною. Серга заявив, що вважає його "м*даком", адже він показує поганий приклад своїй аудиторії.

"Я ніколи не слідкував за Владом Ямою, щоб сказати, що він саме мене приголомшив. Але він дурень. Навіть не дурень, а м*удак. Він впливає на аудиторію. Це так", - сказав Серга в інтерв'ю "їPash".

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Також співав висловився і про виконавця та продюсера Потапа, який на початку війни також перебував за кордоном. Серга вважає поведінку свого колеги неприйнятною та вважає, що за нею стоять матеріальні потреби.

"Потап завжди був попсовим виконавцем, який завжди працював за гроші. Матеріально заточена людина. Це значить, коли вона матеріально заточена, її можна налякати. к правило, жертовність у таких людях не дуже розвинена. Неприємно було. Напевно, якби він залишився і пішов у військо, то здивував би", - сказав Серга.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що нещодавно Влад Яма після жорсткої критики у Мережі похизувався похвалою від українських військових.

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