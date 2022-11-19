Коля Сєрга довів до сліз потужним віршем про Херсон, який прочитав у звільненому місті

Український співак Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати нашу країну у лавах ЗСУ, представив свій новий потужний вірш.

Його виконавець прочитав у центрі звільненого від російських окупантів Херсона, куди приїхав разом з іншими військовими "Культурного десанта". Як зізнався Сєрга, ці авторські рядки він написав вісім місяців тому і знав, що колись обов'язково прочитає їх у звільненому українському місті:

"Я написав цей вірш у квітні. З нього почалося спілкування зі сміливцями, які ризикуючи своїм життям, надсилали інформацію про розташування, переміщення і кількість ворога. Я знав, що настане день і цей вірш я буду розказувати вже в звільненому Херсоні. Для вільних херсонців. Цей день настав", - підписав відео з декламацією вірша Коля.

Шанувальники артиста зізналися, що ці рядки розчулили їх до сліз: "просто мурахи шкірою і сльози з очей. Дякую за вашу творчість!", "Цей вірш, як і інші, класний, він з пророцтвом" , "Дай Бог почути такі вірші чим пошвидше і на інших тимчасово окупованих територіях", " Вірш до сліз. Дякую херсонцям за те, що зберегли Україну в Херсоні".

Нагадаємо, місяць тому Коля Сєрга поділився ще одним своїм емоційним віршем, у якому передбачив майбутнє причетних до війни росіян.

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