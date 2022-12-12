Коля Сєрга емоційно відреагував на знищення в Ізюмі патріотичних графіті: "Ватні вандали"

Музикант також показав, що тепер намальоване на тому місці, де був патріотичний мурал.

Співак Коля Сєрга, який на початку повномасштабної війни організував "Культурний десант", прокоментував знищені в Ізюмі патріотичні графіті.

Зокрема, мурал створив артист разом з "Культурним десантом". Там зображений козак у червоних шароварах, а також великими літерами написана назва міста у синьо-жовтих кольорах.

Утім, невідомі, ймовірно прихильники "руського міра", знищили його.

"Ватні вандали знищили в Ізюмі графіті із патріотичним написом "Ізюм". Але, ті всраті "ждуни", напевно, не розуміють, що український дух тільки загартовується у супротиві", - емоційно прокоментував Коля.

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Музикант також наголосив, що на місці зруйнованого патріотичного муралу з'явився новий та ще більший, аніж був до цього.

"І вже сьогодні на тому ж місці новий мурал, значно більший і недосяжний для вандалів. Бо в них з інструментів є тільки тупа голова і десять метрів розбігу для її застосування. Ізюм - це Україна, baby. Хто не згоден - в д*пу. А д*па від Ізюма це десь 100 км на північ", - додав артист.

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