Коля Сєрга та Yarmak із кавуном в руках заспівали гімн України у центрі звільненого Херсона

Бійці "Культурного десанту" співак Коля Сєрга та реп-виконавець Yarmak, а також скрипаль Мойсей Бондаренко разом із мешканцями Херсона заспівали гімн України у центрі звільненого міста.

Українські музиканти влаштували невеличкий концерт для херсонців просто неба, на якому виконали декілька пісень.

Місцеві мешканці із синьо-жовтими прапорами залюбки підтримали артистів та заспівали разом із ними гімн України. У якості подарунку Коля Сєрга отримав від херсонців два стиглих кавуна.

"У Херсоні було дуже тепло, дуже багато обіймів, люди просто бігли, щоб обійнятися, сказати "Дякую, ми вас чекали". Розумієш, що коли приходить Росія вони намагаються вибити усю людяність, зробити усіх підозрілими і підозрюючими, тому люди дуже "зголодніли" за цим. Ти бачиш, наскільки ї потрібно це зараз, наскільки їм потрібно було визволення", - розповів Сєрга у ефірі "Єдиного телемарафону".

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