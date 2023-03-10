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Коля Сєрга на історичному факті про легендарний "Щедрик" пояснив, чому артистів необхідно випускати за кордон

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Коля Сєрга на історичному факті про легендарний "Щедрик" пояснив, чому артистів необхідно випускати за кордон

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Музикант відреагував на скандал зі стендапером Андрієм Щегелем.

Музикант та поет Коля Сєрга, який боронить Україну у складі ЗСУ, прокоментував скандал, який розгорівся після того, як стендапер Андрій Щегель заявив, що виїхав під час війни з України.

Комік зазначив, що зробив "це легко", отримавши дозвіл на виїзд як артист від Міністерства культури та інформаційної політики.

Своєю чергою, Коля Сєрга записав відео, у якому став на захист міністерства і тих культурних діячів, які справді допомагають своїми виступами Україні. На прикладі історичного факту про легендарний "Щедрик" Леонтовича Сєрга пояснив, чому так важливо давати змогу артистам виступати за кордоном:

"Давайте розберемося, чому не просто можна, а необхідно. А також визначимося, хто є культурними діячами. У 1919 році під час наступу червоної армії на Україну був створений хор під керівництвом Олександра Кошиця, місія якого була підняття української ідентичності в Європі і Америці за допомогою культури. Спеціально для цих гастролей Леонтович написав легендарного "Щедрика". Виступи хору захоплювали серця європейського глядача і все більше людей дізнавалося, якою є Україна, закохувалися в неї і визнавали її. Спочатку хор фінансувався державою, а потім збори з виступів хору фінансували армію", - розповів Сєрга.

Музикант зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення артисти культурні діячі розділилися на два фронти: внутрішній і зовнішній. Хтось працює з воїнами на передовій, піднімаючи бойовий дух. Хтось працює у містах, "протиставляючи мистецтво страху і несправедливості", а хтось популяризує українську культуру за кордоном і збирає гроші на підтримку армії.

"І не можна сказати, який з цих напрямків найважливіший чи який не потрібен. Настільки організована і дисциплінована культура, як в нас, є прикладом для всього світу. Ну, звісно, в родині не без Щегелевих і Голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають жодного стосунку до культури. Це отруєні паразити, які мімікрують під культурних діячів. Те, що вони зараз залишаються за кордоном, - це для української культури тільки плюс. Головне не пускати їх назад", - наголосив Сєрга.

Музикант додав, що "Саме культура надає сенси і об'єднує націю": "Тож, культурний шлях має бути відкритим", - зазначив Коля Сєрга.

Нагадаємо, раніше музикант та поет Сергій Жадан висловив свою думку щодо важливості надання дозволу для артистів виїзду за кордон. Лідер гурту "Жадан і Собаки" зазначив, що сьогодні культура, це не про танці і співи – це важлива складова інформаційного фронту і це надзвичайно важлива складова волонтерської діяльності і можливість збирати мільйони тисяч доларів на підтримку української армії за кордоном.

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Дата публікації
Перегляди
266
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