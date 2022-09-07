Коля Сєрга написав промовистий вірш про майбутню долю Лукашенка та його сина

Артист Коля Сєрга, який нині захищає Україну від російських окупантів на фронті, написав промовистий вірш про майбутню долі самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

До слова, у своїй поезії, яка отримала назву "Реквієм по Лукашонкє", артист зазначив, що на злочинця, який вирішив стати на бік кремлівського диктатора Путіна у війні проти України, чекає неминуча смерть. Також у вірші Коля не забув згадати й про сина Лукашенка. Загалом, на нього чекає така ж сама доля, як і на батька.

"Невеличка фантазія на тему майбутнього картопляного диктатора. Цей підступний колорадський жучара виїдає найсмачніше, що є в Білорусі і підмінює з'їдене своїми вихлопами. Його підступність і підлість вже наробила великої шкоди моїй країні. І це не залишиться без покарання. Я впевнений, що питання революції в Білорусі - це діло часу. Бо тиранія і диктатура приречена і їй залишились лічені часи", - зазначив Сєрга.

У коментарях під відео, де артист у вишиванці зачитую свою поезію, прихильники виконавця оцінили його творчість. До слова, за вірш Колі подякували не лише українці, а й білоруси.

Дякую велике за це! Слава Україні!

Ненавиджу його, в країні закінчиться шампанське, коли він зійде на той світ!

Спочатку подумала, що Лукашенко справді помер

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