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Коля Сєрга написав промовистий вірш про майбутню долю Лукашенка та його сина

Коля Сєрга написав промовистий вірш про майбутню долю Лукашенка та його сина

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Коля Сєрга написав промовистий вірш про майбутню долю Лукашенка та його сина

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – потішив прихильників своєю творчістю.

Артист Коля Сєрга, який нині захищає Україну від російських окупантів на фронті, написав промовистий вірш про майбутню долі самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

До слова, у своїй поезії, яка отримала назву "Реквієм по Лукашонкє", артист зазначив, що на злочинця, який вирішив стати на бік кремлівського диктатора Путіна у війні проти України, чекає неминуча смерть. Також у вірші Коля не забув згадати й про сина Лукашенка. Загалом, на нього чекає така ж сама доля, як і на батька.

"Невеличка фантазія на тему майбутнього картопляного диктатора. Цей підступний колорадський жучара виїдає найсмачніше, що є в Білорусі і підмінює з'їдене своїми вихлопами. Його підступність і підлість вже наробила великої шкоди моїй країні. І це не залишиться без покарання. Я впевнений, що питання революції в Білорусі - це діло часу. Бо тиранія і диктатура приречена і їй залишились лічені часи", - зазначив Сєрга.

У коментарях під відео, де артист у вишиванці зачитую свою поезію, прихильники виконавця оцінили його творчість. До слова, за вірш Колі подякували не лише українці, а й білоруси.

  • Дякую велике за це! Слава Україні!
  • Ненавиджу його, в країні закінчиться шампанське, коли він зійде на той світ!
  • Спочатку подумала, що Лукашенко справді помер

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