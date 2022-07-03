Коля Сєрга написав вірш про Бардаша після його пропагандистських вкидів: "Ти сєпар, Юрка"

Соліст гурту The Коля – Коля Сєрга, який боронить Україну від російських загарбників, прокоментував пропагандистські заяви українського продюсера Юрія Бардаша.
Так, днями він відзначився скандальними заявами щодо війни Росії в Україні.
Зокрема, Бардаш вважає, що "потенціал РФ не зрівняється з жодною країною у світі", "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".
У відповідь на абсурдні вкиди Сєрга написав коротенький вірш про продюсера. Його він розмістив у своїх Instagram-stories.
Нагадаємо, Павло Зібров розсекретив, де зараз перебуває бойфренд-росіянин Аліни Гросу. З початком повномасштабної війни в Україні Роман Полянський не опублікував жодного допису про дії Путіна та обмежив можливість залишати коментарі.
Читайте також: