Коля Сєрга написав вірш про Бардаша після його пропагандистських вкидів: "Ти сєпар, Юрка"

Соліст гурту The Коля – Коля Сєрга, який боронить Україну від російських загарбників, прокоментував пропагандистські заяви українського продюсера Юрія Бардаша.

Так, днями він відзначився скандальними заявами щодо війни Росії в Україні.

Зокрема, Бардаш вважає, що "потенціал РФ не зрівняється з жодною країною у світі", "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".

У відповідь на абсурдні вкиди Сєрга написав коротенький вірш про продюсера. Його він розмістив у своїх Instagram-stories.

Фото: instagram.com/thekolya

Нагадаємо, Павло Зібров розсекретив, де зараз перебуває бойфренд-росіянин Аліни Гросу. З початком повномасштабної війни в Україні Роман Полянський не опублікував жодного допису про дії Путіна та обмежив можливість залишати коментарі.

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