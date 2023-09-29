Коля Сєрга назвав єдиного росіянина, з яким продовжує спілкуватися: "Це потужна людина"

Український співак і військовослужбовець Коля Сєрга зізнався, з ким із росіян продовжує спілкуватися.

З початком повномасштабної війни музикант, який і сам певний час жив у РФ, розірвав усі зв'язки з країною-агресоркою. Однак одна людина все ж заслужила довіру артиста. Як зізнався Сєрга, у нього є товариш, з яким він досі спілкується, адже той відмовився від громадянства РФ і допомагає українцям.

Ім'я свого друга артист розривати не став, але розповів, що той мандрівник і всіма силами зараз намагається допомогти українцям перемогти.

"Це мандрівник. Я не буду казати, як його звати, бо це буде небезпечно для нього. Він ще від початку повномасштабної війни поїхав із Росії та отримав паспорт іншої країни. Він допомагав нам, і навіть ризикуючи своїм життям, перебуваючи в Росії, він перепрошивав дрони, бо вони купляються на російські паспорти. Він там мегашпіонську операцію провернув. Після того генератор купляв, з Європи передавав для госпіталю. Я спілкуюся з ним. Незважаючи на те, що він працює і все, що завгодно готовий робити, в ньому є відчуття провини за те, частиною якої країни він є. Це потужна людина і дуже свідома", - сказав Сєрга в інтерв'ю Андріані Кучер.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Зазначимо, що раніше Сєрга розповідав про те, що має родичів у Росії. Але через їхню антиукраїнську позицію співак припинив з ними будь-яке спілкування.

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