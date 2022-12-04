Коля Сєрга отримав особливу нагороду від бійців з Донеччини: "Честь жити в один час з такими людьми"

Музикант Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни несе службу в лавах ЗСУ та "Культурному десанті", показав особливі нагороду від бійців.

Як поділився співак у Instagram, нагороду йому передали військовослужбовці, що зараз воюють на Донецькому напрямку. Вони нагородили Сєргу нагрудним знаком "Україна або смерть".

"Ось таку нагороду привезли з Донеччини. Працювали з морально-психологічним станом 72 бригади. Це герої з Білої Церкви, які сумлінно виконують свій обов’язок перед країною. Для мене честь жити в один час з такими людьми", - розповів музикант.

Фото: instagram.com/thekolya

Також під фото Сєрга додав віршовані рядки:

"Я Чорний Запорожець

Мій дух - то твердь.

На моєм шевроні

"Україна або смерть".

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга та Yarmak заспівали гімн України просто неба у звільненому Херсоні.

Читайте також: