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Коля Сєрга отримав особливу нагороду від бійців з Донеччини: "Честь жити в один час з такими людьми"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Коля Сєрга отримав особливу нагороду від бійців з Донеччини: "Честь жити в один час з такими людьми"

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Співак розповів за, що отримав відзнаку.

Музикант Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни несе службу в лавах ЗСУ та "Культурному десанті", показав особливі нагороду від бійців.

Як поділився співак у Instagram, нагороду йому передали військовослужбовці, що зараз воюють на Донецькому напрямку. Вони нагородили Сєргу нагрудним знаком "Україна або смерть".

"Ось таку нагороду привезли з Донеччини. Працювали з морально-психологічним станом 72 бригади. Це герої з Білої Церкви, які сумлінно виконують свій обов’язок перед країною. Для мене честь жити в один час з такими людьми", - розповів музикант. 

© instagram.com/thekolya
Фото: instagram.com/thekolya

Також під фото Сєрга додав віршовані рядки:

"Я Чорний Запорожець
Мій дух - то твердь.
На моєм шевроні
"Україна або смерть".

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга та Yarmak заспівали гімн України просто неба у звільненому Херсоні.

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Дата публікації
Перегляди
59
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