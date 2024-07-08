Коля Сєрга показав рідкісне фото з рідним братом-військовим, з яким схожий як дві краплі води

Український співак і телеведучий Коля Сєрга, який служить у "Культурному десанті", показав рідкісне фото з рідним братом Ростиславом.

Сімейним контентом музикант-військовий потішив у своєму Instagram. Сєрга опублікував фото, на якому позував разом із Ростиславом на подвір'ї. Музикант був одягнений у білу вишиванку, а його молодший брат – у чорну футболку.

Знімок із Ростиславом артист не став підписувати. Тим часом шанувальники звернули увагу, що брати схожі між собою як дві краплі води.

Коля Сєрга з рідним братом / Фото: instagram.com/thekolya

Зазначимо, брат Колі Сєрги нині теж служить на фронті. Ростислав є медиком. Брат артиста на передовій навчає військової медицини.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко вперше за тривалий час заговорила про своїх братів. Виконавиця розсекретила, де вони перебувають під час війни та чим займаються.

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