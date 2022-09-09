Коля Сєрга показав українського двійника Лукашенка, який воює на фронті: "Давайте вашого на х*р, беріть нашого"

Музикант Коля Сєрга, який захищає українську землю на передовій в лавах ЗСУ, поділився цікавим відео у своїх соцмережах.

Так у сторіз своєї сторінки в Instagram Коля Сєрга розмістив відео з українським військовим з Тернополя, які зовнішньо дуже нагадує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Сєрга запропонував білорусам "послати нах*єр" свого псевдопрезидента і замінити нашою, українською і гідною версією:

"Любі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні Лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. Дивіться: порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! А того на х*р!" – каже Коля.

Своєю чергою, військовий з Тернополя виявився з почуттям гумору і передав вітання прихильникам Сєрги з Білорусі, помахавши їм рукою.

Нагадаємо, днями Коля Сєрга написав промовистий вірш про майбутню долю Олександра Лукашенка та його сина. У своїй поезії, яка отримала назву "Реквієм по Лукашонкє", артист зазначив, що на злочинця, який вирішив стати на бік кремлівського диктатора Путіна у війні проти України, чекає неминуча смерть.

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