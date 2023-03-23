Коля Сєрга показався з 60-річним татом-військовим, який служить на фронті

Музикант та поет Коля Сєрга повідомив про подвійне свято в його родині. Виконавець святкує день народження, а у його тата - Едуарда Миколайовича - ювілей.

Рідній людині Колі виповнилося 60 років, а йому самому – 34. Тож з нагоди свята артист опублікував у фотоблогу знімок з батьком, яким привітав їх обох. На фото Сєрга зображений разом з татом у військовій формі. Зокрема, Едуард Миколайович, так само, як і син, захищає країну від російських окупантів.

Коля Сєрга з татом / Фото: instagram.com/thekolya

"34 та 60. Батько, дякую за дисципліну та принципи. З днем народження нас. Разом до перемоги", - написав Сєрга.

Зазначимо, у родині Колі Сєрги всі пішли захищати країну від російських окупантів. Сам артист на початку війни вступив до лав ЗСУ, а згодом організував "Культурний десант", з яким їздить у гарячі точки та підтримує бойовий та патріотичний дух. Рідний брат знаменитості – Ростислав – військовий медик. Він їздить на нульові позиції та навчає інших військової медицини. Тато Колі Сєрги – командир однієї з бригад.

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