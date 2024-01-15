Коля Сєрга показався з Валерієм Залужним і поділився враженнями від зустрічі

Український співак Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, показав кадри з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував свіжу світлину, яка була зроблена на запорізькому напрямку. Поруч з артистом у військовій формі стоять Валерій Залужний і Сергій Шаптала. За словами знаменитості, його дуже надихнула ця зустріч.

"Я не знаю що може надихнути більше, ніж зустріч з Главкомом ЗСУ Валерієм Федоровичем Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Олександровичем Шапталою на позиціях наших воїнів запорізького напрямку", - розповів Коля.

Коля Сєрга з Валерієм Залужним і Сергієм Шапталою / Фото: instagram.com/thekolya

До слова, на світлині Сєрга сповнений емоцій. Вираз його обличчя доволі красномовний.

"Якщо в когось виникло відчуття, що в описі до фото я трохи гіперболізую, то подивіться на моє обличчя на фото. Таке підробити неможливо", - додав військовий.

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що фото надихнуло навіть їх. І прокоментували здивований вираз обличчя Колі.

Це дійсно надихає! Та ви, Миколо, викликаєте теж повагу та шану

Вираз обличчя Колі – найкраще: "Реально? Ущипніть мене"

Неочікувано задоволене обличчя одразу привернуло увагу

Це фото надихає і нас. Заздрю шалено!

Нагадаємо, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан також ділилася з шанувальниками особливим фото з головнокомандувачем ЗСУ на тлі прапору "Динамо".

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