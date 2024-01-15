Коля Сєрга показався з Валерієм Залужним і поділився враженнями від зустрічі

Артист також сфотографувався з начальником Генштабу ЗСУ.
Український співак Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, показав кадри з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.
На своїй сторінці в Instagram співак опублікував свіжу світлину, яка була зроблена на запорізькому напрямку. Поруч з артистом у військовій формі стоять Валерій Залужний і Сергій Шаптала. За словами знаменитості, його дуже надихнула ця зустріч.
"Я не знаю що може надихнути більше, ніж зустріч з Главкомом ЗСУ Валерієм Федоровичем Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Олександровичем Шапталою на позиціях наших воїнів запорізького напрямку", - розповів Коля.
До слова, на світлині Сєрга сповнений емоцій. Вираз його обличчя доволі красномовний.
"Якщо в когось виникло відчуття, що в описі до фото я трохи гіперболізую, то подивіться на моє обличчя на фото. Таке підробити неможливо", - додав військовий.
Своєю чергою, шанувальники зазначили, що фото надихнуло навіть їх. І прокоментували здивований вираз обличчя Колі.
- Це дійсно надихає! Та ви, Миколо, викликаєте теж повагу та шану
- Вираз обличчя Колі – найкраще: "Реально? Ущипніть мене"
- Неочікувано задоволене обличчя одразу привернуло увагу
- Це фото надихає і нас. Заздрю шалено!
Нагадаємо, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан також ділилася з шанувальниками особливим фото з головнокомандувачем ЗСУ на тлі прапору "Динамо".
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