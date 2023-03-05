Коля Сєрга пригадав, як декілька разів ледь не загинув на фронті: "На волосинці від смерті"

Співак та військовослужбовець Коля Сєрга за час повномасштабного вторгнення побував у багатьох "гарячих" точках на фронті.

На власні очі музикант бачив, які бої йдуть на передовій та й сам потрапляв у ситуації, в яких був на межі життя та смерті. Сєрга зізнався, що тричі ледь не загинув під час обстрілів на фронті.

"Коли виступали перед артилеристами, прямо на позиції нас почали обстрілювати градами. Коли працювали з художниками зі "Стінами культури" у Вовчанську і коли їздили до спецпідрозділу на південному напрямку, то потрапляли під мінометний обстріл. На Донеччині під час однієї з поїздок ночували на об’єкті, який обстріляли з С-300", - пригадав небезпечні моменти співак "24 каналу".

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Після таких моментів, за словами артиста, розумієш цінність життя. Коля впевнений, що якщо він залишився живим, то ще має важливу місію попереду.

"У такі моменти щоразу відчуваєш, що ти на волосинці від смерті. І якщо ми вижили, це означає, що ми ще не виконали своє завдання. Значить Бог нас береже для чогось важливого і ми це обов'язково виконаємо", - вважає артист.

До речі, окрім концертів для військових та службі у "Культурному десанті" Сєрга встигає створювати нові пісні. Так, у своєму новому кліпі співак перевтілився в справжнього козака.

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