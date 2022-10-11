Коля Сєрга приголомшив Мережу своїм першим українськомовним треком: "Потужна пісня"

Співак Коля Сєрга поділився із шанувальниками новою піснею "Тільки разом" після масованих ракетних обстрілів України.

Першим українськомовним треком у своїй кар'єрі музикант хотів нагадати усім, що українців не здолати і ми будемо відстоювати свою країну до кінця.

"Нас не залякати. Не вийшло 24 лютого і не вийде ніколи. В них завжди була перевага в кількості ресурсів, снарядів і "человекоединиц". Але в нас перевага в силі духа, єдності і розумі. Кожен додатковий день війни — це плюс один день нападу росії. Що говорить про її бойову спроможність. І плюс один день нашої оборони. Що каже про нашу бойову спроможність", - написав Сєрга.

Українськомовна пісня музиканта приголомшила Мережу. Під відео користувачі захопилися новою роботою артиста та пораділи, що він заспівав рідною мовою.

Потужна пісня! Україна переможе!

Сильні слова, гарний голос та фантастичні українці.

Сильно!️ В голові відразу рядки засідають!

Нову пісню музикант супроводив кліпом, у якому використав архівні кадри війни. Ними Сєрга показав усю жорстокість та бездушність окупантів та силу і міць українського народу.

"Під час цієї підлої війни ми переживали дійсно страшні речі, але швидко опановували себе — і це нас загартовувало на перемогу. Тож це відео нагадує про те, що ми пройшли, і що ми здобули. Ми непереможні. Бо ми разом. Бо ми українці", - додав музикант.

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