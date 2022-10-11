Коля Сєрга приголомшив Мережу своїм першим українськомовним треком: "Потужна пісня"

Музикант вперше у своїй кар'єрі запрем'єрив пісню рідною мовою.
Співак Коля Сєрга поділився із шанувальниками новою піснею "Тільки разом" після масованих ракетних обстрілів України.
Першим українськомовним треком у своїй кар'єрі музикант хотів нагадати усім, що українців не здолати і ми будемо відстоювати свою країну до кінця.
"Нас не залякати. Не вийшло 24 лютого і не вийде ніколи. В них завжди була перевага в кількості ресурсів, снарядів і "человекоединиц". Але в нас перевага в силі духа, єдності і розумі. Кожен додатковий день війни — це плюс один день нападу росії. Що говорить про її бойову спроможність. І плюс один день нашої оборони. Що каже про нашу бойову спроможність", - написав Сєрга.
Українськомовна пісня музиканта приголомшила Мережу. Під відео користувачі захопилися новою роботою артиста та пораділи, що він заспівав рідною мовою.
- Потужна пісня! Україна переможе!
- Сильні слова, гарний голос та фантастичні українці.
- Сильно!️ В голові відразу рядки засідають!
Нову пісню музикант супроводив кліпом, у якому використав архівні кадри війни. Ними Сєрга показав усю жорстокість та бездушність окупантів та силу і міць українського народу.
"Під час цієї підлої війни ми переживали дійсно страшні речі, але швидко опановували себе — і це нас загартовувало на перемогу. Тож це відео нагадує про те, що ми пройшли, і що ми здобули. Ми непереможні. Бо ми разом. Бо ми українці", - додав музикант.
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