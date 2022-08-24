Коля Сєрга про позицію батьків мовчунки Регіни Тодоренко, які в Одесі: "Я думаю, вони її підтримують"

Музикант Коля Сєрга, який служить на передовій у лавах ЗСУ, розповів про батьків Регіни Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні.

Як відомо, Регіна Тодоренко родом з Одеси, але жила та працювала в Росії. Як розповів Коля Сєрга, батьки артистки залишилися в Одесі. Однак, вважає Сєрга, вони підтримують Тодоренко та її позицію.

Як розповів Коля Сєрга у програмі "Слава+", в Одесі залишився й брат Регіни, який нібито виступає проти війни в Україні:

"Одного разу ми поїхали до Одеси за дозволом, коли я собі снайперську зброю придбав. Ми під'їжджали до поліції, чувак сказав, що він знає брата Регіни, знає де він перебуває. Я кажу: "Так давайте його до тероборони". Контрпозиція. Бо він каже, що він проти Росії, я кажу: "Нехай не словом, а ділом". Але далі цієї бесіди справа не пішла", - сказав Сєрга.

Коля Сєрга та Регіна Тодоренко вели разом тревел-шоу "Орел і Решка"

Також, на думку Колі, якби батьки Тодоренко її не підтримували, то й сама артистка б змінила свою поведінку:

"Я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. І якщо б не було цієї підтримки батьками, то тоді б вони були в антіподі – в протистоянні з Регіною. Мені здається, вона б змінила риторику. Хоча я можу помилятися", - прокоментував артист.

Щодо того, що чисто гіпотетично Регіна Тодоренко може тишком-нишком допомагати українцям і надсилати гроші, Коля Сєрга також ставиться скептично. Артист зазначив, що жодні гроші не допоможуть Регіні відмитися від її мовчання:

"Зараз інша ситуація. Зараз війна і вона вже чорно-біла. Якщо до цього були якісь варіанти сумніватися, що відбувається, то зараз жодних сумнівів немає і навіть найтупіша людина бачить, що відбувається. І займає позицію – чи за чи проти. Зараз неможна бути посередині. Це перше. Друге. Я вважаю, що жодні гроші не зможуть компенсувати ту шкоду, яку завдає Регіна своєю позицією. Бо вона камертон великої частини населення. Якби вона була російським блогером, це була б трохи інша історія. Вона – одеситка. Вона українська телеведуча, яка стала популярною завдяки українському телешоу. Тому це не лише для нас, це і для росіян. Вони дивляться на неї і через неї намагаються вибудувати свою думку, своє ставлення. Якщо Регіна сприймає все те, що відбувається в Україні як фарс, як політичні ігри, як внутрішню війну, то той самий меседж вона транслює до своєї аудиторії. А на що ти даєш гроші, якщо ти співучасник того, що відбувається. Від такого неможливо відкупитися", - сказав Сєрга.

Коля Сєрга та Регіна Тодоренко вели разом тревел-шоу "Орел і Решка"

Зазначимо, Регіна Тодоренко, яка живе в РФ, поводиться, ніби в Україні немає війни, а російські солдати не вбивають цивільних. Коли ще Instagram не був заблокований у Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

Читайте також: