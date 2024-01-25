Коля Сєрга різко висловився про мобілізацію блогерів: "Могли б показати свою свідомість"

Український співак і телеведучий Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни боронить Україну в лавах ЗСУ, розповів, як ставиться до мобілізації відомих блогерів.

За словами артиста, блогери не мають бути виключенням, тому на рівні з іншими мають ставати на військовий облік і проявляти свою чітку громадянську позицію.

"Вони можуть мілітаризуватися, підключатися до українського опору не лише частиною свого часу, а, як і всі, хто залучений до оборони, включатиметься на повну. Блогери могли б піти стати на облік, показати свою свідомість. Якщо їм повістка прийде, то пройти на КМБ і чекатиме розподілу", – розповів Сєрга в інтерв'ю для 24 каналу.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

І до прикладу навів відомого інфлюенсера Михайла Лебігу, який часто в Мережі робить збори на потреби української армії. Так, Коля впевнений, що хоч блогер і має потужний вплив у соцмережах, проте може робити більше.

"Я впевнений, що посада, яку обійматиме той самий Лебіга, буде пов'язана з медійною, інформаційною боротьбою, яка є дуже важливою і від ефективності якої багато залежить на фронті. Тому я повністю впевнений, що він буде мобілізований на цю посаду, як і його колеги. І вони працюватимуть 24/7 на військо, і це вже дуже важливо", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга показував фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою й ділився враженнями.

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