Коля Сєрга "розніс" Арестовича після його слів про психічно травмованих військових: "Твоя перемога – це замовчати"

Музикант та захисник Коля Сєрга емоційно відреагував на слова колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича про українських захисників, які повернуться після війни з ПТСР (посттравматичний стресовий розлад – прим.ред).

Сєрга записав відеозвернення до Арестовича, в якому висловив все, що думає стосовно його слів:

"Побачив відео, у якому Олексій Арестович самовпевнено розповідає про мільйон 200 тисяч військових з ПТСР, які повернуться додому і почнуть кидати гранати під двері своїм сусідам. Що колективний міф зміниться від військовий-герой, на військовий-небезпека. І це Олексій каже після того, як йде активна фаза війни. Коли як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним, які військових активно підтримують", - каже у відео Коля Сєрга.

Коля Сєрга записав емоційне відео до Арестовича після його слів на адресу військових з ПТСР

Також артист, який захищає нашу країну на передовій, висміяв захоплення Арестовича психологією, про що ексрадник ОП неодноразово говорив:

"Пане Олексію, психологією потрібно не захоплюватися, її потрібно вивчати. Її потрібно вивчати як мінімум для того, щоб з'явилася така навичка як рефлексія. Яка допомагає зрозуміти, що ти хочеш сказати х*йню ще до того, як ти її скажеш", - додав Сєрга.

Також захисник порадив Арестовичу, чим би він міг зайнятися під час війни, і цим, на думку Сєрги, дійсно допоміг би пришвидшити нашу перемогу:

"Видатний психолог Карл Густав Юнг казав, що найбільшою вадою людства є невігластво. Невігластво веде до всіх бід, катастроф і страждань. Загальна перемога складається з особистих перемог кожного з нас. Всі ми щось можемо. Але коли ми робимо більше ніж ми можемо, надзусилля, то ми перемагаємо. Твоя перемога, пане Олексію, це замовчати. Бо твій рот – головне гніздо невігластва нашої країни. І твій фронт – мовчання. Тримай його з честю. Попри все", - сказав Коля Сєрга.

Олексій Арестович та скандал навколо слів про військових із ПТСР – що відомо

Нагадаємо, в одному з нещодавніх інтерв'ю колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну чекає "заміна базового міфу". Мовляв, військовий вже не буде героєм, а "військовий буде, м'яко кажучи, складною амбівалентною фігурою" до якої суспільство ставитиметься з насторогою і недовірою.

"Мільйон людей з посттравматичним синдромом повертається зі зброєю на руках. Зі звичкою вирішувати все лише силою. З загостреним відчуттям справедливості і з величезними претензіями до спільноти і з особливим почуттям своєї значущості. Що буде протягом 3-6 місяців після закінчення війни. Буде велика кількість побутових конфліктів: граната, кинута до сусідів, стрілянина за місце паркування. В нас почнеться ситуація, коли військовий у побуті вважатиметься джерелом небезпеки", - сказав Арестович.

Читайте також: