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Коля Сєрга "розніс" Арестовича після його слів про психічно травмованих військових: "Твоя перемога – це замовчати"

Коля Сєрга "розніс" Арестовича після його слів про психічно травмованих військових: "Твоя перемога – це замовчати"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2225
Час на прочитання
3 хв
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Коля Сєрга "розніс" Арестовича після його слів про психічно травмованих військових: "Твоя перемога – це замовчати"

Коля Сєрга, Олексій Арестович

Музикант записав емоційне відео до ексрадника ОП.

Музикант та захисник Коля Сєрга емоційно відреагував на слова колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича про українських захисників, які повернуться після війни з ПТСР (посттравматичний стресовий розлад – прим.ред).

Сєрга записав відеозвернення до Арестовича, в якому висловив все, що думає стосовно його слів:

"Побачив відео, у якому Олексій Арестович самовпевнено розповідає про мільйон 200 тисяч військових з ПТСР, які повернуться додому і почнуть кидати гранати під двері своїм сусідам. Що колективний міф зміниться від військовий-герой, на військовий-небезпека. І це Олексій каже після того, як йде активна фаза війни. Коли як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним, які військових активно підтримують", - каже у відео Коля Сєрга.

Коля Сєрга записав емоційне відео до Арестовича після його слів на адресу військових з ПТСР

Коля Сєрга записав емоційне відео до Арестовича після його слів на адресу військових з ПТСР

Також артист, який захищає нашу країну на передовій, висміяв захоплення Арестовича психологією, про що ексрадник ОП неодноразово говорив:

"Пане Олексію, психологією потрібно не захоплюватися, її потрібно вивчати. Її потрібно вивчати як мінімум для того, щоб з'явилася така навичка як рефлексія. Яка допомагає зрозуміти, що ти хочеш сказати х*йню ще до того, як ти її скажеш", - додав Сєрга.

Також захисник порадив Арестовичу, чим би він міг зайнятися під час війни, і цим, на думку Сєрги, дійсно допоміг би пришвидшити нашу перемогу:

"Видатний психолог Карл Густав Юнг казав, що найбільшою вадою людства є невігластво. Невігластво веде до всіх бід, катастроф і страждань. Загальна перемога складається з особистих перемог кожного з нас. Всі ми щось можемо. Але коли ми робимо більше ніж ми можемо, надзусилля, то ми перемагаємо. Твоя перемога, пане Олексію, це замовчати. Бо твій рот – головне гніздо невігластва нашої країни. І твій фронт – мовчання. Тримай його з честю. Попри все", - сказав Коля Сєрга.

Олексій Арестович та скандал навколо слів про військових із ПТСР – що відомо

Нагадаємо, в одному з нещодавніх інтерв'ю колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну чекає "заміна базового міфу". Мовляв, військовий вже не буде героєм, а "військовий буде, м'яко кажучи, складною амбівалентною фігурою" до якої суспільство ставитиметься з насторогою і недовірою.

"Мільйон людей з посттравматичним синдромом повертається зі зброєю на руках. Зі звичкою вирішувати все лише силою. З загостреним відчуттям справедливості і з величезними претензіями до спільноти і з особливим почуттям своєї значущості. Що буде протягом 3-6 місяців після закінчення війни. Буде велика кількість побутових конфліктів: граната, кинута до сусідів, стрілянина за місце паркування. В нас почнеться ситуація, коли військовий у побуті вважатиметься джерелом небезпеки", - сказав Арестович.

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Дата публікації
Перегляди
2225
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