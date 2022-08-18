Коля Сєрга розповів, як телефон врятував життя командиру батальйону: "Дивом вижив"

Виконавець Коля Сєрга розповів, як телефон дивом врятував життя командиру батальйону розвідки.

В Instagram-stories співак розповів, що у військових був бій з російськими окупантами. Командир батальйону – Михайло Босяк – отримав поранення. Утім, все могло бути набагато серйозніше, аби не телефон. Айфон військового врятував йому життя. Пристрій не дав уламку поранити Михайла.

Командир отримав лише незначні травми. Військовий нині лікується та планує незабаром повернутися на передову.

Коля Сєрга поділився історією з фронту / Фото: instagram.com/thekolya

"Друзі, це Міша Босяк. Командир батальйону розвідки. Кілька днів тому він отримав поранення в бою. Був бій, і уламок прошив наскрізь магазин від АК. А під магазином був телефон. І цей айфон зупинив уламок. На місці серця. Дивом вижив. Міша трішки зламав ребро. І все круто. Він вже відновлюється і скоро повернеться до бою", - поділився Сєрга.

Тим часом Коля намагається допомогти Михайлу. Він шукає того, хто міг би в Одесі полагодити телефон командира.

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