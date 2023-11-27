Коля Сєрга розсекретив, як повністю перейшов на українську мову: "Далося складно"

Український співак Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, розповів про свій перехід на українську мову.

Музикант пригадав, що відмовився від російської мови одразу ж після того, як Росія вторглася на територію України. Спочатку говорити українською Колі було складно. Як зізнався артист, він "бекав-мекав". Однак це спонукало Сєргу лише більш досконало вивчати українську мову. Співак став більше читати, працював із наголосами і виконував мовні вправи.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

"Мовна трансформація далася складно з точки зору праці над цим, але вона мені далася чітко як рішення. Я прийшов одразу до цього. Не було такого, що у понеділок я спілкуюся українською, у вівторок російською. Ні, я сказав собі: "Все, я переходжу на українську мову". Я перейшов і ходив бекав-мекав. Скоріше, це для того, аби відчувати свою неповноцінність з точки зору висловлення думок. Це спонукало мене більше читати, працювати з інтонаціями, у мене різні вправи з цього були, розширювати свій словниковий запас. Але рішення перейти на українську мову було моментальним", - розповів Коля Сєрга на YouTube-каналі "Розмова".

Як зізнався музикант, нині він може вільно говорити українською. Єдине, що досі дається співакові складно, це писати вірші та пісні. Також Коля зізнався, що поки не може фристайлити українською. Однак артист переконаний, що вдосконалить свої знання.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

"Перші два тижні мені було прикольно, мене це все захоплювало, а потім стало дуже складно. За вітриною прийшов зміст і тоді було складно. Зараз, напевно, коли пишу, бо для того, щоб написати вірш чи пісню, потрібно перебрати велику кількість варіацій рим, слів і так далі. Тоді розумієш, що тобі не вистачає, що потрібно ще читати, ще збирати, ще збагачувати. Поки що фристайлити не можу, хоча російською міг. Це вища точка, напевно. Але я думаю, що до цього прийду", - поділився музикант.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Свати" Соня Стеценко розповіла, як перейшла на українську мову. Також юна акторка рознесла своїх колег-росіян, з якими працювала на одному знімальному майданчику.

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