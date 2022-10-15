Коля Сєрга у Куп'янську виконав пісню для жінки, яка втратила ногу: "Доспівати було страшенно важко"

Український музикант Коля Сєрга, який днями випустив свій перший українськомовний трек, розповів щемливу історію про те, як співав для жінки у куп'янській лікарні.

Разом зі своїми товаришами виконавець вирушив до деокупованих міст Харківщини. Там співак виступив для пацієнтів лікарні у Куп'янську, які постраждали в результаті ворожих обстрілів.

Коля Сєрга у Куп'янську

"Ми приїхали - а там немає світла! В цьому місті узагалі немає світла… Отак напівтемним коридором - від палати до палати - ми й грали свої пісні. Звідти я привіз історії, які б дуже хотів не забути ніколи", - поділився артист у блозі "Культурного десанту".

Однією із пацієнток була жінка, яка того ж ранку втратила ногу під час вибуху. Зустріч із нею стала для Сєрги дуже емоційною.

Коля Сєрга заспівав для жінки, яка втратила ногу

"Прислухаюсь. "Слава Україні", - ледь-ледь, тихенько, промовляє вона. "Героям слава!" - стримуючи хвилювання, відповідаю я, - "Ви вже прокинулись? У мене для вас є пісня". І граю тільки для неї. І вона протягом всієї пісні плаче. І це такі світлі сльози, від надії! Доспівати було страшенно важко. Я сам ледь стримуюсь, аби не розплакатись. Але розумію, що не можна! Я маю закінчити пісню. Доспівую, беру її руку, аби поцілувати, на знак поваги! Але натомість мою руку цілує вона. Я зараз пишу і в мене сльози… важко сказати, чи бував в моєму професійному житті випадок емоційніший", - розповів виконавець.

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