Коля Сєрга у Куп'янську виконав пісню для жінки, яка втратила ногу: "Доспівати було страшенно важко"

Музикант ледве стримував сльози під час спілкування із мешканкою деокупованого міста.
Український музикант Коля Сєрга, який днями випустив свій перший українськомовний трек, розповів щемливу історію про те, як співав для жінки у куп'янській лікарні.
Разом зі своїми товаришами виконавець вирушив до деокупованих міст Харківщини. Там співак виступив для пацієнтів лікарні у Куп'янську, які постраждали в результаті ворожих обстрілів.
"Ми приїхали - а там немає світла! В цьому місті узагалі немає світла… Отак напівтемним коридором - від палати до палати - ми й грали свої пісні. Звідти я привіз історії, які б дуже хотів не забути ніколи", - поділився артист у блозі "Культурного десанту".
Однією із пацієнток була жінка, яка того ж ранку втратила ногу під час вибуху. Зустріч із нею стала для Сєрги дуже емоційною.
"Прислухаюсь. "Слава Україні", - ледь-ледь, тихенько, промовляє вона. "Героям слава!" - стримуючи хвилювання, відповідаю я, - "Ви вже прокинулись? У мене для вас є пісня". І граю тільки для неї. І вона протягом всієї пісні плаче. І це такі світлі сльози, від надії! Доспівати було страшенно важко. Я сам ледь стримуюсь, аби не розплакатись. Але розумію, що не можна! Я маю закінчити пісню. Доспівую, беру її руку, аби поцілувати, на знак поваги! Але натомість мою руку цілує вона. Я зараз пишу і в мене сльози… важко сказати, чи бував в моєму професійному житті випадок емоційніший", - розповів виконавець.
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